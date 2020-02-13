Ученые со всего мира выяснили, что россияне стали чаще болеть циррозом

Ученые проводили исследование на протяжении 27 лет — с 1990 по 2017 годы — а участие в нем приняли жители 195 стран. По итогу ими было выявлено, что только за 2017 год от цирроза умерло порядка 1,32 млн человек по всему миру. Что интересно, количество смертей среди мужчин более, чем в два раза превышает количество смертей у женщин — 883 тыс случаев против 440 тыс.

Также было выявлено, что декомпенсированный цирроз в 1990 году имели 129 из 100 тыс россиян, а уже в 2017 году данный показатель вырос до 238 человек на 100 тыс. Таким образом, 3 года назад в России циррозом болело около 450 тыс человек.