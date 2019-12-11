Наука и технологии
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Ученые сообщили, что кислород появился на Земле случайно
При этом случилось это в три этапа
Научный журнал Science опубликовал материал, в котором рассказывается о группе ученых, установивших, что кислород в атмосфере Земли, давший начало разумной жизни на планете, развивался “спонтанно”, а не в результате серьезных биологических или тектонических сдвигов, как считалось ранее.
По словам ученых, три скачка уровня кислорода в атмосфере Земли произошли внезапно, без каких-либо биологических либо тектонических предпосылок. Так, примерно 2,4 млрд лет назад в атмосфере Земли все еще не было кислорода и именно в этот период на планете произошло первое из трех так называемых “главных событий оксигенации”.
”Это исследование действительно проверяет нас и наше понимание того, как Земля обогатилась кислородом и получила возможность зародить и поддерживать разумную жизнь”, — рассказал соавтор исследования ученый-геолог Льюис Олкотт.