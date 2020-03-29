Ученые сообщили о скорости мутации коронавируса

”Вирус мутирует так медленно, что его штаммы очень похожи друг на друга”, — рассказал Чарльз Чиу, который является профессором кафедры медицины и инфекционных заболеваний Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Специалисты также рассказали о разнице в темпах мутирования между гриппом и коронавирусом нового типа. Так, по словам ученых, грипп способен мутировать в 8-10 раз быстрее SARS-CoV-2. На данный момент, изучая коронавирус, учеными было зарегистрировано всего 11 модификаций в спаренных основаниях в базе из 30 тысяч нуклеотидных пар.

Благодаря этому, к слову, ученые сделали вывод о том, что проявление, а также тяжесть протекания коронавирусной инфекции не связаны с штаммом. На то, как именно болезнь себя проявит, по словам ученых, влияет состояние иммунитета, а также общее состояние здоровья.