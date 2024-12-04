Ученые составили самые подробные карты гравитационных волн во Вселенной

Это открытие позволило построить крупнейший детектор гравитационных волн, работающий на галактическом масштабе, и выявить дополнительные доказательства существования фона гравитационных волн — невидимых, но крайне быстрых колебаний пространства, которые могут помочь разгадать важнейшие тайны Вселенной.

Исследования проливают новый свет на крупнейшие черные дыры, их роль в формировании Вселенной и оставленный ими космический след. Доктор Мэтт Майлз, ведущий автор двух из трех исследований, утверждает, что это открытие откроет новые пути для понимания эволюции Вселенной. По его словам, изучение фона гравитационных волн позволяет услышать эхо космических событий, происходивших миллиарды лет назад. Это дает представление о том, как развивались галактики и вся Вселенная.

Кроме того, исследование позволило обнаружить сигнал гравитационных волн от слияния сверхмассивных черных дыр. Этот сигнал оказался мощнее, чем ожидалось, и был зафиксирован за одну треть времени по сравнению с предыдущими глобальными экспериментами.

Ученые использовали временной массив пульсаров для создания подробной карты гравитационных волн. Оказалось, что сигнал содержит неожиданный «горячий» участок, что может указывать на наличие источника волн, такого как пара черных дыр, масса которых в миллиарды раз превышает массу Солнца.

Для создания этих карт использовался радиотелескоп MeerKAT в Южной Африке, один из самых чувствительных инструментов в мире.