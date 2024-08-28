Ученые совместят квантовые вычисления с суперкомпьютерами

Исследование под руководством Рафаэля Феррейры да Силвы и Тома Бека предлагает модель, в которой квантовые вычисления и классические суперкомпьютеры объединяются для решения сложных научных задач. В отличие от классических битов, которые могут быть только в состоянии 0 или 1, кубиты в квантовых вычислениях могут существовать в нескольких состояниях одновременно, что позволяет обрабатывать информацию более эффективно.

Лаборатория Оук-Ридж, где расположены быстрые суперкомпьютеры, уже изучает различные технологии квантовых вычислений. Ученые предложили разработать квантовые испытательные стенды и интегрировать их с классическими компьютерами через высокоскоростные сети.