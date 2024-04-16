Ученые создадут ИИ для анализа хирургических видео

Согласно исследованию, опубликованному в Translational Vision Science and Technology, в мире более 70 миллионов человек страдают от катаракты, делая эту проблему одной из наиболее распространенных причин слепоты и тяжелых нарушений зрения. В то время как в развитых странах хирургическое лечение катаракты обеспечено, в странах Глобального Юга результаты операций часто оставляют желать лучшего из-за неудовлетворительного обучения хирургов.

Для улучшения ситуации исследователи планируют разработать алгоритм, который автоматически анализирует видеозаписи операций по удалению катаракты. В настоящее время подобных алгоритмоа не существует для методик, применяемых в странах Глобального Юга.

Использование недорогих смартфонов для записи видеоопераций может стать ключевым шагом к улучшению обучения хирургов и результатов операций в этих странах. Авторы исследования также отмечают необходимость сравнения качества данных, полученных с помощью смартфонов и традиционных систем видеозаписи.