Ученые создадут метод печати живых тканей для медицины

Команда исследователей разрабатывают 3D-печатную поджелудочную железу из человеческих клеток, которая может быть использована для тестирования новых методов лечения диабета и даже для пересадки органов.

Ключевым материалом для этого проекта являются стволовые клетки. Эти клетки могут развиваться в различные типы тканей, в зависимости от получаемых сигналов. Ученые используют 3D-печать для создания сложных структур из живых клеток, которые включают в себя сосуды и другие элементы.

Для этого они используют специальные биочернила, которые содержат стволовые клетки и питательные вещества. Затем они используют свет для управления дифференциацией клеток и формирования нужных тканей.

Ученые уже успешно создали образцы поджелудочной железы в лабораторных условиях. Они надеются, что эти органоиды смогут использоваться для разработки новых лекарств и методов лечения диабета.

Кроме того, ученые исследуют возможности использования 3D-печати для производства продуктов питания. Они работают над созданием искусственного мяса и других продуктов из живых тканей. Это может помочь решить проблему дефицита продовольствия и снизить потребление животных.