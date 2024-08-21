Ученые создадут новый навигационный датчик, вдохновленный жуками-скарабеями

Опубликовано 21 августа 2024, 23:08
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Ученые создадут новый навигационный датчик, вдохновленный жуками-скарабеямиОн поможет дронам ориентироваться в темноте
Жук-скарабей, эволюционировавший 130 миллионов лет назад, стал источником вдохновения для разработки новых навигационных технологий. Этот жук первым использовал Млечный Путь для навигации, ориентируясь на звездное скопление, чтобы двигаться в прямой линии.
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Шведские ученые впервые обнаружили это в 2013 году, а сейчас австралийские инженеры применяют этот метод для создания датчиков ориентации, которые могут точно измерять положение Млечного Пути в условиях слабого освещения.
Исследователи из Университета Южной Австралии с помощью компьютерного зрения доказали, что полоска света Млечного Пути устойчива к размытию при движении, в отличие от отдельных звезд. Это открытие стало основой для разработки системы навигации, способной стабилизировать спутники и помочь дронам и роботам в условиях низкой освещенности.
Результаты исследования опубликованы в журнале Biomimetics. В будущем планируется тестирование алгоритма на дронах для ночного управления.
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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