Ученые создадут новый навигационный датчик, вдохновленный жуками-скарабеями

Шведские ученые впервые обнаружили это в 2013 году, а сейчас австралийские инженеры применяют этот метод для создания датчиков ориентации, которые могут точно измерять положение Млечного Пути в условиях слабого освещения.

Исследователи из Университета Южной Австралии с помощью компьютерного зрения доказали, что полоска света Млечного Пути устойчива к размытию при движении, в отличие от отдельных звезд. Это открытие стало основой для разработки системы навигации, способной стабилизировать спутники и помочь дронам и роботам в условиях низкой освещенности.

Результаты исследования опубликованы в журнале Biomimetics. В будущем планируется тестирование алгоритма на дронах для ночного управления.