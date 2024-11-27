Ученые создадут сенсоры для быстрого выявления загрязнений в еде и воде

По словам руководителя проекта, доктора Шалини Прасад, их цель — создать доступные и быстрые технологии, которые помогут людям обезопасить свое здоровье. Недавние исследования команды показали эффективность сенсоров в обнаружении опасных бактерий и химикатов.

В журнале Biosensors была опубликована работа, демонстрирующая портативный сенсор для выявления бактерии E. coli в воде всего за пять минут. Хотя тест проверял другую разновидность E. coli, ученые планируют адаптировать сенсор для обнаружения более широкого спектра штаммов.

Еще одно исследование показало, что сенсор способен обнаружить бактерии Salmonella в воде за девять минут. А в журнале Electrochem ученые представили устройство, которое выявляет токсичный гербицид паракват в питьевой воде. Кроме того, команда работает над созданием сенсоров для обнаружения других опасных веществ, таких как атразин (еще один гербицид) и микотоксины, вырабатываемые грибами.