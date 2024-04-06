Ученые создаль модель нейронов для борьбы с Альцгеймером

Исследование, опубликованное в журнале Cell, является значительным прорывом в изучении болезни Альцгеймера. Ученые использовали технологию CRISPR для модификации геномов человеческих стволовых клеток, приводя их к выражению форм тау-белка, связанных с патологическим старением. Это позволило смоделировать распространение тау-белка в нейронах за несколько недель, что обычно занимает десятилетия в человеческом мозге.

В ходе исследования было выявлено более 500 генов, влияющих на уровень тау-белка. В том числе был обнаружен каскад UFMylation, связанный с распространением тау-белка и ранее неизвестный для науки. Ингибирование этого процесса приводило к блокировке распространения тау-белка в нейронах.

Ученые надеются, что их открытия приведут к разработке новых лекарственных препаратов, способных противостоять болезни Альцгеймера, открывая перспективы для успешного лечения этого тяжелого заболевания.