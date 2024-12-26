Ученые создали 3D-карту для изучения связи мозга с двигательной системой

Исследования показывают, что сигналы от мозга проходят через сеть промежуточных нейронов, прежде чем достичь моторных нейронов, которые вызывают сокращение мышц. Однако механизм связи этих нейронов оставался плохо изученным. Созданный атлас поможет ученым понять, какие именно области мозга посылают сигналы к интернейронам, необходимым для движения.

Для создания карты использовался модифицированный вирус, который позволил отследить нейронные связи. Ученые выбрали для исследования так называемые интернейроны V1, которые критически важны для формирования моторных сигналов. С помощью 3D-томографии исследователи смогли точно отследить пути, по которым сигналы от мозга передаются к этим нейронам, а также понять, какие участки мозга влияют на двигательные процессы.