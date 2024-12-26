Наука и технологии
Опубликовано 26 декабря 2024, 02:01
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Ученые создали 3D-карту для изучения связи мозга с двигательной системой

Новый атлас помогает понять, как мозг управляет движениями тела
Ученые из Исследовательской больницы Святого Иуды создали уникальный 3D-атлас, который помогает изучить, как мозг передает сигналы для движения тела через спинной мозг. Эта разработка направлена на выяснение, как мозг взаимодействует с интернейронами — клетками, которые играют ключевую роль в управлении движениями.
Ученые создали 3D-карту для изучения связи мозга с двигательной системой

© Ferra.ru

Исследования показывают, что сигналы от мозга проходят через сеть промежуточных нейронов, прежде чем достичь моторных нейронов, которые вызывают сокращение мышц. Однако механизм связи этих нейронов оставался плохо изученным. Созданный атлас поможет ученым понять, какие именно области мозга посылают сигналы к интернейронам, необходимым для движения.

Для создания карты использовался модифицированный вирус, который позволил отследить нейронные связи. Ученые выбрали для исследования так называемые интернейроны V1, которые критически важны для формирования моторных сигналов. С помощью 3D-томографии исследователи смогли точно отследить пути, по которым сигналы от мозга передаются к этим нейронам, а также понять, какие участки мозга влияют на двигательные процессы.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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