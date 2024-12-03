Наука и технологии
Опубликовано 03 декабря 2024, 02:15
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Ученые создали 3D-модель океанов для изучения кислотности вод

Новое исследование
Группа экологических физиков из ETH Zurich создала 3D-модель мировых океанов, чтобы изучить, как углекислый газ в атмосфере влияет на их кислотность. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.
Ученые создали 3D-модель океанов для изучения кислотности вод

© Ferra.ru

Ранее было установлено, что выбросы углекислого газа не только повышают температуру атмосферы, но и приводят к потеплению океанов. Увеличение концентрации углекислого газа в воде вызывает ее кислотность, что имеет отрицательные последствия для морской жизни, особенно для кораллов, которые начинают погибать.

В новом исследовании ученые хотели выяснить, как глубоко проникла кислотизация океанов. Для этого они создали модель, которая учитывает влияние углекислого газа на океаны с 1800 года. Модель использует данные по концентрации углекислого газа, а также три индикатора кислотности: концентрацию протонов, уровень pH и степень насыщенности арагонитом.

Результаты показали, что кислотизация океанов углубляется с течением времени. К 2014 году средняя глубина кислотных изменений достигла 1 000 метров. В некоторых районах, например, в Атлантической меридиональной опрокидывающейся циркуляции, кислотизация проникала на глубину до 1 500 метров.

Ученые создали 3D-модель океанов для изучения кислотности вод

© Science Advances

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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