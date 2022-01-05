Ученые создали 3D-модель существа из Юрского периода

Сначала команда сфотографировала внутреннюю форму и подвергла окаменелость сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии. Затем исследователи объединили два мощных и взаимодополняющих метода визуализации.

С помощью этого метода команда сняла 6 000 проекций, которые были реконструированы в 3D-изображение.

Новая 3D-модель, демонстрирующая мышцы и мягкие ткани, позволило обнаружить парные мышцы, которые животное использовало для того, чтобы втягиваться в раковину, избегая хищников.