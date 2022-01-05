Ученые создали 3D-модель существа из Юрского периода

Ученые создали 3D-модель существа из Юрского периодаИ выяснили новые подробности о нем
Окаменелость аммонита, использованная учеными, была обнаружена в 1998 году. Этот экземпляр был удивительно целым. В настоящее время окаменелость хранится в Национальном музее Уэльса в Кардиффе.
Раковина раскололась на две части, и тело окаменелости выпало наружу, обнажив то, что выглядело как мягкие ткани … мы узнали, что это такое, благодаря использованию самых современных методов визуализации
Сначала команда сфотографировала внутреннюю форму и подвергла окаменелость сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии. Затем исследователи объединили два мощных и взаимодополняющих метода визуализации.
С помощью этого метода команда сняла 6 000 проекций, которые были реконструированы в 3D-изображение.
Новая 3D-модель, демонстрирующая мышцы и мягкие ткани, позволило обнаружить парные мышцы, которые животное использовало для того, чтобы втягиваться в раковину, избегая хищников.