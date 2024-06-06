Ученые создали 3D-принтер размером с монету

Устройство не имеет подвижных частей и управляется с помощью крошечных оптических антенн, которые направляют луч света. Смола затвердевает под воздействием света, позволяя печатать нужные формы за считанные секунды.

В будущем ученые планируют создать систему, которая будет формировать объекты целиком, проецируя 3D-голограмму света в резервуар со смолой. Такой 3D-принтер может найти множество применений, в том числе в медицине для создания индивидуальных компонентов медицинских устройств, а также в промышленности для быстрого прототипирования.