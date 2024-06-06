Ученые создали 3D-принтер размером с монету

Опубликовано 06 июня 2024, 20:32
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Ученые создали 3D-принтер размером с монетуОн печатает с помощью света
Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) и Техасского университета в Остине сделали значительный шаг к созданию портативного 3D-принтера размером с монету. Разработанный ими чип размером всего в миллиметр использует свет для послойного создания объектов из жидкой смолы.
© Ferra.ru
Устройство не имеет подвижных частей и управляется с помощью крошечных оптических антенн, которые направляют луч света. Смола затвердевает под воздействием света, позволяя печатать нужные формы за считанные секунды.
В будущем ученые планируют создать систему, которая будет формировать объекты целиком, проецируя 3D-голограмму света в резервуар со смолой. Такой 3D-принтер может найти множество применений, в том числе в медицине для создания индивидуальных компонентов медицинских устройств, а также в промышленности для быстрого прототипирования.