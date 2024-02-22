Ученые создали аналог DVD-диска объемом 200 ТБ

Представьте себе: вся ваша музыка, фильмы, игры, фотографии и документы — все это на одном крошечном диске!

Секрет в многослойной структуре. Диск состоит из 100 оптических слоев, каждый из которых может хранить информацию. Для сравнения, обычный DVD-диск имеет всего один слой. Для записи и чтения информации используется фемтосекундный лазер.

Но есть нюансы: скорость записи и чтения пока что невысока. Также необходима разработка устройства для чтения таких дисков.