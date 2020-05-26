Ученые создали аналог мозга эмбриона из стволовых клеток

Сделано это было для того, чтобы лучше понять, как именно он формируется. Шутка ли - до сих пор науке практически неизвестно, как именно происходит развитие мозга в период со второй до седьмой недели эмбрионального развития плода.

”Мы знаем, что на ранней эмбриональной стадии мозг подвергается воздействию различных концентраций факторов роста, которые вызывают образование различных областей мозга. Используя микрофлюидные методы, мы можем в крайне контролируемых условиях воссоздать среду, обнаруженную у ранних эмбрионов. Когда мы подвергаем стволовые клетки воздействию контролируемой среды, мы можем создать ткань, напоминающую эмбриональный мозг, на очень ранней стадии, примерно через 4-5 недель после оплодотворения яйцеклетки — стадии, которую мы до сих пор не могли изучить”, - рассказал доцент Педро Райфс.

В целом, новая модель сможет помочь в целом перечне научных исследований. Одним из них, к слову, является лечение таких заболеваний как эпилепсия, болезнь Паркинсона и некоторые виды деменции.