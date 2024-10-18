Ученые создали антибиотик, заставляющий бактерии саморазрушаться

Новый антибиотик нацелен на фермент ClpP, который отвечает за уничтожение старых и дефектных белков в клетках. Разработанные соединения активируют этот фермент, заставляя его разрушать белки, которые ему не предназначены, что в конечном итоге приводит к гибели бактериальной клетки.

Доктор Уалид А. Хаури, профессор биохимии, поясняет, что этот подход нарушает нормальные процессы в клетках бактерий, что позволяет разработать новый класс антибиотиков. Команда использовала «Канадский источник света» в Университете Саскачевана для изучения структурных различий между человеческим и бактериальным ClpP, чтобы создать соединения, которые нацелены только на вредоносные бактерии, не повреждая при этом человеческие клетки.

Данная стратегия имеет большой потенциал для лечения инфекций, таких как менингит и гонорея, и может стать важным шагом в борьбе с резистентностью к антибиотикам.