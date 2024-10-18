Наука и технологии
Опубликовано 18 октября 2024, 22:03
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Ученые создали антибиотик, заставляющий бактерии саморазрушаться

Новая разработка против антибиотикорезистентности
Ученые Университета Торонто разработали новый тип антибиотиков, который заставляет бактериальные клетки саморазрушаться. Эта инновация направлена на решение проблемы антибиотикорезистентности, представляющей угрозу для глобального здравоохранения. Результаты работы были опубликованы в журнале Journal of Medicinal Chemistry.
Ученые создали антибиотик, заставляющий бактерии саморазрушаться

© Ferra.ru

Новый антибиотик нацелен на фермент ClpP, который отвечает за уничтожение старых и дефектных белков в клетках. Разработанные соединения активируют этот фермент, заставляя его разрушать белки, которые ему не предназначены, что в конечном итоге приводит к гибели бактериальной клетки.

Доктор Уалид А. Хаури, профессор биохимии, поясняет, что этот подход нарушает нормальные процессы в клетках бактерий, что позволяет разработать новый класс антибиотиков. Команда использовала «Канадский источник света» в Университете Саскачевана для изучения структурных различий между человеческим и бактериальным ClpP, чтобы создать соединения, которые нацелены только на вредоносные бактерии, не повреждая при этом человеческие клетки.

Данная стратегия имеет большой потенциал для лечения инфекций, таких как менингит и гонорея, и может стать важным шагом в борьбе с резистентностью к антибиотикам.

Ученые создали антибиотик, заставляющий бактерии саморазрушаться

© Journal of Medicinal Chemistry