Ученые создали «атлас» клеток мозга при рассеянном склерозе

РС — хроническое воспалительное заболевание, которое поражает головной и спинной мозг, чаще всего развиваясь у людей в возрасте 30−40 лет. Симптомы заболевания могут значительно варьироваться, и у некоторых пациентов болезнь прогрессирует гораздо быстрее, чем у других.

На данный момент лечение РС направлено на подавление иммунных клеток, мешающих нормальной работе мозга, что эффективно на ранних стадиях заболевания. Однако для более поздних стадий, когда болезнь становится прогрессирующей, необходимо искать способы воздействия непосредственно на клетки мозга.

Ученые исследовали более полумиллиона клеток мозга людей с РС, используя мозговые ткани, полученные после их смерти. На основе полученных данных они разделили клетки на четыре группы с разными генетическими профилями.

Каждая группа пациентов имеет свои особенности активности генов в клетках мозга, что может влиять на то, как они будут реагировать на лечение.