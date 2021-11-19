Ученые создали бактерию для борьбы с раком

Чтобы этого добиться, ученые модифицировали штамм кишечной палочки Nissle. Она безвредна для человека. Благодаря применению новой технологии на оболочке бактерии образуются пузырьки, в которых находятся протеины и энзимы. Они в свою очередь разрушают внеклеточный матрикс раковых клеток. Пройдя через оболочку, бактерии затем уже несут энзимы вглубь опухоли.



Внеклеточный матрикс раковых образований состоит из коллагена и гиалуроновой кислоты. По этой причине антителам и иммунным клеткам сложнее добраться до опухоли. Подобный вид защиты имеет солидный рак. Он представляет собой плотную ткань, окруженную твердой оболочкой. В отличие от кистозных новообразований, его сложнее вылечить, и поэтому он намного опаснее.



Новая бактерия приспособлена к жизни в раковых образованиях. Исследователи надеются, что их разработку в скором времени можно будет использовать против опухолей в ротовой полости и на коже.