Наука и технологии
Сегодня в 22:37
1 мин.

Ученые создали бактерию для борьбы с раком

Но ее использование еще впереди
Группа исследователей из Университета Цинциннати разработала пробиотик, который проникает в злокачественные раковые опухоли и уничтожает их изнутри.
Ученые создали бактерию для борьбы с раком

Чтобы этого добиться, ученые модифицировали штамм кишечной палочки Nissle. Она безвредна для человека. Благодаря применению новой технологии на оболочке бактерии образуются пузырьки, в которых находятся протеины и энзимы. Они в свою очередь разрушают внеклеточный матрикс раковых клеток. Пройдя через оболочку, бактерии затем уже несут энзимы вглубь опухоли.

Внеклеточный матрикс раковых образований состоит из коллагена и гиалуроновой кислоты. По этой причине антителам и иммунным клеткам сложнее добраться до опухоли. Подобный вид защиты имеет солидный рак. Он представляет собой плотную ткань, окруженную твердой оболочкой. В отличие от кистозных новообразований, его сложнее вылечить, и поэтому он намного опаснее.

Новая бактерия приспособлена к жизни в раковых образованиях. Исследователи надеются, что их разработку в скором времени можно будет использовать против опухолей в ротовой полости и на коже.

Источник: Advanced Healthcare Materials
Новости партнеров
Новости партнеров