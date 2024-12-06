Ученые создали батарейку, заряда которой хватит на 5.7 тыс лет

Опубликовано 06 декабря 2024, 07:311 мин.
Ученые создали батарейку, заряда которой хватит на 5.7 тыс летТехнологии будущего какие-то
Учёные из Бристольского университета и UKAEA создали уникальную батарею на основе углерода-14, способную работать до 5700 лет.
Этот радиоактивный изотоп безопасно заключён в алмазную оболочку, которая поглощает излучение и преобразует энергию распада в электричество.
Технология обеспечивает стабильное питание без вредных выбросов, а срок службы батареи гарантирует её применение в долгосрочных проектах.
Алмазная батарея имеет широкий потенциал. В медицине она может использоваться в кардиостимуляторах и других имплантах, устраняя необходимость их замены.
В космосе и отдалённых регионах батарея станет источником энергии для спутников и оборудования.
Кроме того, технология помогает утилизировать ядерные отходы: углерод-14 извлекается из графитовых блоков ядерных реакторов, превращая их в полезный ресурс.