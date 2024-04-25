Ученые создали биочип для анализа витаминов C и D

Витамины C и D нужны нам для хорошего иммунитета. Сейчас, чтобы узнать их уровень, сдают кровь в лаборатории. Это неудобно и дорого. Новый чип сделан из углерода и работает с помощью электрического тока. Он одноразовый и содержит два сенсора: для витамина C и D. Чтобы им воспользоваться, нужно капнуть кровь или слюну и подключить чип к специальному устройству, похожему на глюкометр. Результат будет готов через 20 минут.

Главное преимущество чипа — простота. Использовать его смогут даже люди без медицинского образования. А его гибкость позволит в будущем встроить его в браслеты или пластыри. Ученые уверены, что этот чип найдет применение в аптеках и клиниках. А в будущем он сможет диагностировать не только витамины, но и другие показатели здоровья.