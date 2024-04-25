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Наука и технологии
Опубликовано 25 апреля 2024, 17:05
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Ученые создали биочип для анализа витаминов C и D

Его можно встроить в фитнес-браслет
Бразильские ученые создали биочип, который поможет следить за уровнем витамина C и D в организме. Он гибкий, недорогой и его можно встроить в фитнес-браслет.
Ученые создали биочип для анализа витаминов C и D

© Ferra.ru

Витамины C и D нужны нам для хорошего иммунитета. Сейчас, чтобы узнать их уровень, сдают кровь в лаборатории. Это неудобно и дорого. Новый чип сделан из углерода и работает с помощью электрического тока. Он одноразовый и содержит два сенсора: для витамина C и D. Чтобы им воспользоваться, нужно капнуть кровь или слюну и подключить чип к специальному устройству, похожему на глюкометр. Результат будет готов через 20 минут.

Главное преимущество чипа — простота. Использовать его смогут даже люди без медицинского образования. А его гибкость позволит в будущем встроить его в браслеты или пластыри. Ученые уверены, что этот чип найдет применение в аптеках и клиниках. А в будущем он сможет диагностировать не только витамины, но и другие показатели здоровья.

Ученые создали биочип для анализа витаминов C и D
© ACS Applied Nano Materials (2024)
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#биология
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#технологии
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#разработка
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#Витамины