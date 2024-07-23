Ученые создали биоразлагаемые и перерабатываемые полимеры для электроники

Традиционные люминесцентные полимеры, применяемые в экранах и других устройствах, сложно перерабатывать, что приводит к накоплению электронных отходов на свалках. Новый подход включает использование химического вещества трет-бутилметиловый эфир, которое позволяет полимерам сохранять свои световые функции и одновременно разлагаться при воздействии тепла или слабой кислоты.

Разработанный полимер продемонстрировал значительное улучшение характеристик — его внешний квантовый коэффициент достиг 15,1% в электролюминесценции, что в десять раз лучше существующих биоразлагаемых полимеров.

Проект направлен на создание устойчивых технологий будущего, способных не только функционировать в современных приложениях, но и легко перерабатываться. Учёные надеются на дальнейшее развитие этой технологии и её применение в дисплеях, медицинской визуализации и других областях.