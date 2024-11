Ученые создали биоразлагаемый пластик

Новая технология для борьбы с пластиковыми отходами

Ученые из Южной Кореи разработали микроорганизм, который производит биоразлагаемый пластик, способный заменить традиционные пластиковые бутылки из PET. Их работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.