Ученые создали биоразлагаемый пластик

Проблема пластиковых отходов остается актуальной по всему миру, и ученые активно ищут решения для замены традиционного пластика на более экологичные материалы. Одним из таких решений стал пластик, произведенный на основе микроорганизмов. В отличие от полиэтилентерефталата (PET), новый материал обладает лучшими физическими свойствами и быстрее разлагается в окружающей среде.

Для создания нового пластика исследовательская группа использовала методы метаболической инженерии. Они разработали штамм бактерий Corynebacterium, который эффективно производит псевдоароматические дикарбоновые кислоты. Они могут быть использованы для синтеза биоразлагаемых пластиков, таких как полиэфиры.