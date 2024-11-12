Ученые создали биоразлагаемый пластик

Опубликовано 12 ноября 2024, 05:151 мин.
Ученые создали биоразлагаемый пластикНовая технология для борьбы с пластиковыми отходами
Ученые из Южной Кореи разработали микроорганизм, который производит биоразлагаемый пластик, способный заменить традиционные пластиковые бутылки из PET. Их работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
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Проблема пластиковых отходов остается актуальной по всему миру, и ученые активно ищут решения для замены традиционного пластика на более экологичные материалы. Одним из таких решений стал пластик, произведенный на основе микроорганизмов. В отличие от полиэтилентерефталата (PET), новый материал обладает лучшими физическими свойствами и быстрее разлагается в окружающей среде.
Для создания нового пластика исследовательская группа использовала методы метаболической инженерии. Они разработали штамм бактерий Corynebacterium, который эффективно производит псевдоароматические дикарбоновые кислоты. Они могут быть использованы для синтеза биоразлагаемых пластиков, таких как полиэфиры.