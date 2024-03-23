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Наука и технологии
Опубликовано 23 марта 2024, 03:00
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Ученые создали биоразлагаемый пластик на основе водорослей

Для бактерий он станет источником углерода
Ученые из Университета Калифорнии и компании Algenesis сообщили о значительном успехе в создании биоразлагаемого пластика на основе водорослей. Согласно новому исследованию, 97% микрочастиц этого пластика разлагаются в компосте и воде менее чем за семь месяцев.

Биологи и химики сумели разработать пластик, который разлагается под воздействием микроорганизмов в течение короткого времени, даже если он измельчен до микрочастиц. Этот материал получил название TPU-FC1 и уже использовался для создания первых в мире биоразлагаемых обуви. Исследователи также выявили, что бактерии способны использовать этот пластик в качестве источника углерода, что подтверждает его биоразлагаемость.

Ученые надеются, что новый пластик на основе водорослей в конечном итоге заменит существующие пластмассы, способствуя уменьшению негативного воздействия на окружающую среду. Компания Algenesis уже начала производство покрытых тканей и чехлов для мобильных телефонов из биоразлагаемого пластика совместно с партнерами.

Это открытие призвано не только сделать пластиковые изделия безопаснее для окружающей среды, но и предоставить надежду на создание экологически чистых альтернатив в пластиковой индустрии.

Источник:New Atlas
Автор:Булат Кармак
Теги:
#разработка
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#пластик
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#природа