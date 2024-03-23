Ученые создали биоразлагаемый пластик на основе водорослей

Биологи и химики сумели разработать пластик, который разлагается под воздействием микроорганизмов в течение короткого времени, даже если он измельчен до микрочастиц. Этот материал получил название TPU-FC1 и уже использовался для создания первых в мире биоразлагаемых обуви. Исследователи также выявили, что бактерии способны использовать этот пластик в качестве источника углерода, что подтверждает его биоразлагаемость.

Ученые надеются, что новый пластик на основе водорослей в конечном итоге заменит существующие пластмассы, способствуя уменьшению негативного воздействия на окружающую среду. Компания Algenesis уже начала производство покрытых тканей и чехлов для мобильных телефонов из биоразлагаемого пластика совместно с партнерами.

Это открытие призвано не только сделать пластиковые изделия безопаснее для окружающей среды, но и предоставить надежду на создание экологически чистых альтернатив в пластиковой индустрии.