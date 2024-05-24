Ученые создали биосенсоры, которые можно печатать на коже

Метод, разработанный исследователями, черпает вдохновение из паутины пауков, которая может прилегать и приклеиваться к различным поверхностям. Эти «паутины» также включают биоэлектронику, чтобы можно было добавлять разные возможности датчиков к «паутине».

Волокна, по меньшей мере, в 50 раз тоньше человеческого волоса, настолько легкие, что исследователи напечатали их непосредственно на пушистой семенистой части одуванчика, не разрушив его структуру. Когда волокна напечатаны на человеческой коже, они прилегают к ней и обнажают потовые поры, так что носитель не ощущает их присутствия. Испытания волокон, напечатанных на человеческом пальце, показали, что их можно использовать в качестве непрерывных мониторов здоровья.

Этот метод с низкими низким выбросами для дополнения живых структур может использоваться в широком диапазоне областей, от здравоохранения и виртуальной реальности до электронных текстильных изделий и экологического мониторинга. Результаты опубликованы в журнале Nature Electronics.