Ученые создали более безопасный и чувствительный детектор для рентгенов

Рентгеновские лучи используются в диагностике и промышленности для создания изображений, например, при осмотре зубов или проверке багажа в аэропорту. Однако высокоэнергетическое излучение может быть опасным при длительном или чрезмерном воздействии. Новый детектор, разработанный исследователями из Королевского университета науки и технологий имени короля Абдаллы, снижает дозу излучения, необходимую для получения качественного снимка.

Ученые использовали специализированные перовскитовые кристаллы метиламониевого свинцового бромида и сконструировали их в каскадную электрическую конфигурацию. Это решение позволило снизить фоновый шум, или темный ток, в детекторе почти в два раза и улучшить пределы обнаружения рентгеновских лучей в пять раз по сравнению с предыдущими моделями.

Новые детекторы обеспечивают высокое качество рентгеновских изображений, что подтверждается примерами, такими как детали металлической иглы, пробивающей малину, и компоненты USB-кабеля. Ученые утверждают, что это открытие поможет создать более безопасные, компактные и чувствительные рентгеновские устройства, которые могут снизить уровень облучения при медицинских процедурах и улучшить качество мониторинга в промышленности.