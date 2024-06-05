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Наука и технологии
Опубликовано 05 июня 2024, 23:37
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Ученые создали бота для общения со своей версией из будущего

344 добровольца протестировали его
Группа ученых по искусственному интеллекту (ИИ) из нескольких учреждений в США и KASIKORN Labs в Таиланде создала чат-бот, позволяющий пользователям общаться с потенциальной версией себя из будущего. Они опубликовали статью на сервере предварительных публикаций arXiv, описывающую технологию и реакцию добровольцев, взаимодействующих с системой.
Ученые создали бота для общения со своей версией из будущего

© Ferra.ru

В прошлом исследования показали, что общение молодых людей с более старшими часто расширяет их видение жизни и представление о собственном будущем. Отталкиваясь от этого, исследователи построили систему, позволяющую молодым людям общаться с версией своего будущего «Я».

Чтобы создать чат-бота, исследователи разработали несколько модулей, первый из которых включал в себя построение обычного чат-бота, задававшего пользователям ряд вопросов о них самих и о людях в их жизни. Исследователи проверили систему, использовав себя в качестве «морских свинок», а затем попросили 344 добровольцев попробовать ее и рассказать о результатах.

Исследовательская команда обнаружила в основном положительные результаты: большинство пользователей сообщили, что чувствуют себя более оптимистично относительно своего будущего и более связанными со своими будущими «Я».

Ученые создали бота для общения со своей версией из будущего
© arXiv