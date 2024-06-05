Ученые создали бота для общения со своей версией из будущего

В прошлом исследования показали, что общение молодых людей с более старшими часто расширяет их видение жизни и представление о собственном будущем. Отталкиваясь от этого, исследователи построили систему, позволяющую молодым людям общаться с версией своего будущего «Я».

Чтобы создать чат-бота, исследователи разработали несколько модулей, первый из которых включал в себя построение обычного чат-бота, задававшего пользователям ряд вопросов о них самих и о людях в их жизни. Исследователи проверили систему, использовав себя в качестве «морских свинок», а затем попросили 344 добровольцев попробовать ее и рассказать о результатах.

Исследовательская команда обнаружила в основном положительные результаты: большинство пользователей сообщили, что чувствуют себя более оптимистично относительно своего будущего и более связанными со своими будущими «Я».