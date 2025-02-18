Ученые создали чип для анализа 70 000 нейронных связей у крыс

Традиционные методы, такие как электронная микроскопия, позволяют визуализировать синаптические соединения, но не могут измерять передаваемые сигналы. Другой распространенный метод, электродный «patch-clamp», хоть и фиксирует даже самые слабые сигналы, но работает лишь с небольшим количеством клеток. Новый чип включает 4 096 электрод с микроотверстием, что делает возможным одновременное наблюдение за тысячами нейронов и их взаимодействием.

В результате чип позволил успешно отслеживать активность 3 600 нейронов — почти 90% протестированных клеток.

Несмотря на значительный прогресс, исследователи признают, что до полноценного картирования человеческого мозга еще далеко. В мозге человека насчитывается около 86 миллиардов нейронов, и каждый из них имеет в среднем 35 соединений, что создает сложную сеть с триллионами связей.

Следующий шаг команды — адаптация технологии для использования в живом мозге. Если это удастся, открытие может привести к новым разработкам в области искусственного интеллекта и нейроинтерфейсов.