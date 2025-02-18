Наука и технологии
Опубликовано 18 февраля 2025, 06:45
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Ученые создали чип для анализа 70 000 нейронных связей у крыс

Он позволяет фиксировать активность тысяч нейронов одновременно
Ученые Гарварда разработали CMOS-чип, который позволяет отслеживать электрическую активность между нейронами. Согласно данным журнала Nature, учёным удалось зарегистрировать более 70 000 связей между 2 000 нейронами крысы, что значительно расширяет возможности изучения работы мозга.
Ученые создали чип для анализа 70 000 нейронных связей у крыс

© Ferra.ru

Традиционные методы, такие как электронная микроскопия, позволяют визуализировать синаптические соединения, но не могут измерять передаваемые сигналы. Другой распространенный метод, электродный «patch-clamp», хоть и фиксирует даже самые слабые сигналы, но работает лишь с небольшим количеством клеток. Новый чип включает 4 096 электрод с микроотверстием, что делает возможным одновременное наблюдение за тысячами нейронов и их взаимодействием.

В результате чип позволил успешно отслеживать активность 3 600 нейронов — почти 90% протестированных клеток.

Несмотря на значительный прогресс, исследователи признают, что до полноценного картирования человеческого мозга еще далеко. В мозге человека насчитывается около 86 миллиардов нейронов, и каждый из них имеет в среднем 35 соединений, что создает сложную сеть с триллионами связей.

Следующий шаг команды — адаптация технологии для использования в живом мозге. Если это удастся, открытие может привести к новым разработкам в области искусственного интеллекта и нейроинтерфейсов.

Ученые создали чип для анализа 70 000 нейронных связей у крыс

© Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences