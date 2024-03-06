Ученые создали чип, который ускорит развитие технологии 6G

Опубликовано 06 марта 2024, 23:33
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Ученые создали чип, который ускорит развитие технологии 6GКоторая будет в 100 раз быстрее 5G
Исследователи из Корнельского университета создали полупроводниковый чип, который позволит устройствам становиться еще меньше и работать на более высоких частотах, необходимых для будущей технологии связи 6G.
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Чтобы обеспечить более высокую пропускную способность на более высоких частотах, чип добавляет необходимую временную задержку, позволяя сигналам, отправленным через несколько массивов, выравниваться в одной точке в пространстве без разрушения.
Большинство современных беспроводных коммуникаций, таких как 5G, работают на частотах ниже 6 гигагерц (ГГц). Тем не менее, разработчики стремятся к созданию новой волны беспроводных связей 6G, использующей частоты выше 20 ГГц, где доступно большая полоса пропускания для передачи данных на более высоких скоростях. Ожидается, что 6G будет в 100 раз быстрее 5G.
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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