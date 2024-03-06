Ученые создали чип, который ускорит развитие технологии 6G

Чтобы обеспечить более высокую пропускную способность на более высоких частотах, чип добавляет необходимую временную задержку, позволяя сигналам, отправленным через несколько массивов, выравниваться в одной точке в пространстве без разрушения.

Большинство современных беспроводных коммуникаций, таких как 5G, работают на частотах ниже 6 гигагерц (ГГц). Тем не менее, разработчики стремятся к созданию новой волны беспроводных связей 6G, использующей частоты выше 20 ГГц, где доступно большая полоса пропускания для передачи данных на более высоких скоростях. Ожидается, что 6G будет в 100 раз быстрее 5G.