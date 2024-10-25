Ученые создали цифровые двойники пациентов для прогнозирования лечения рака

Этот подход может быть использован для проведения виртуальных клинических испытаний, прежде чем тестировать новые методы лечения на пациентах. Кроме того, каждый пациент, участвующий в клиническом испытании, может иметь цифрового двойника, что позволит создать контрольную группу для любых испытаний. Это поможет заранее выбрать наиболее подходящее лечение.

По словам ученых, цифровые двойники представляют отдельных пациентов, что позволяет формировать когорты для клинических испытаний и сравнивать методы лечения. Каждый цифровой двойник создается на основе биологических данных тысяч пациентов с раком, что позволяет прогнозировать, как пациент может отреагировать на лечение.

Используя данную технологию, ученые смогли воспроизвести опубликованные клинические испытания, получив точные результаты. В случаях, когда пациенты получали рекомендованное лечение, уровень ответа составлял 75%, что значительно выше по сравнению с 53,5% для других методов.