Ученые создали «цветочные» частицы для точной доставки лекарств

Процесс доставки лекарств в нужную точку тела, минуя здоровые ткани, представляет собой сложную задачу. Ранее ученые исследовали газовые пузырьки, которые можно было направлять через кровь с помощью ультразвука. Однако новая разработка представляет собой твердые микрочастицы, которые, в отличие от пузырьков, могут поглощать большее количество активных веществ, что делает их более эффективными для лечения.

Частицы имеют диаметр всего 1−5 микрометров и состоят из тонких «лепестков», которые образуют форму цветка. Эти лепестки создают большие поры, через которые можно загрузить множество молекул активных веществ. Кроме того, такие частицы можно легко отслеживать с помощью ультразвука, что позволяет контролировать их движение в организме.

В ходе экспериментов ученые смогли успешно направлять эти частицы с лекарством с помощью фокусированного ультразвука, удерживая их в определенной точке тела, несмотря на быстрое кровообращение.