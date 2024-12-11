Наука и технологии
Опубликовано 11 декабря 2024, 09:00
1 мин.

Ученые создали «цветочные» частицы для точной доставки лекарств

Новый метод позволяет направлять лекарства в нужную точку тела
Ученые из Цюрихского технического университета разработали «цветочные» частицы, которые могут быть использованы для точной доставки лекарств в определенные части тела, например, к опухолям. Эти частицы имеют форму миниатюрных цветов и могут быть легко отслежены с помощью ультразвука, что делает их идеальными для использования в медицине.
Ученые создали «цветочные» частицы для точной доставки лекарств

© Ferra.ru

Процесс доставки лекарств в нужную точку тела, минуя здоровые ткани, представляет собой сложную задачу. Ранее ученые исследовали газовые пузырьки, которые можно было направлять через кровь с помощью ультразвука. Однако новая разработка представляет собой твердые микрочастицы, которые, в отличие от пузырьков, могут поглощать большее количество активных веществ, что делает их более эффективными для лечения.

Частицы имеют диаметр всего 1−5 микрометров и состоят из тонких «лепестков», которые образуют форму цветка. Эти лепестки создают большие поры, через которые можно загрузить множество молекул активных веществ. Кроме того, такие частицы можно легко отслеживать с помощью ультразвука, что позволяет контролировать их движение в организме.

В ходе экспериментов ученые смогли успешно направлять эти частицы с лекарством с помощью фокусированного ультразвука, удерживая их в определенной точке тела, несмотря на быстрое кровообращение.

Ученые создали «цветочные» частицы для точной доставки лекарств

© ETH Zürich

Источник:ETH Zürich
Автор:Булат Кармак
Теги:
#исследование
,
#наука
,
#медицина