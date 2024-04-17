Ученые создали датчики для обнаружения стресса у растений

Эти датчики обнаруживают два молекулы сигнализации, которые растения используют для координации своего ответа на стресс: перекись водорода и салициловую кислоту. Ученые обнаружили, что растения производят эти молекулы в разное время для каждого типа стресса, создавая уникальные шаблоны, которые могут служить системой раннего предупреждения.

Фермеры могли бы использовать эти датчики для мониторинга потенциальных угроз своим культурам, позволяя им вмешиваться, прежде чем урожай будет потерян.

Система, разработанная учеными, может предоставить реальное время информации о растении, и она может быть применена к практически любому растению. Большинство существующих датчиков состоят из флуоресцентных белков, которые должны быть генетически внедрены в определенный тип растений, такие как табак или экспериментальное растение Arabidopsis thaliana, и не могут быть универсально применены.

Эта технология также может быть использована для разработки систем, которые не только обнаруживают, когда растения испытывают дистресс, но и вызывают реакцию, такую как изменение температуры или количество света в теплице.