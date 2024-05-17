Ученые создали «детектор сарказма» на основе ИИ

В лаборатории речевых технологий Университета Гронингена создали детектор сарказма на основе ИИ, который может определять, когда используется этот вид остроумия.

Люди обычно легко распознают сарказм, но текстовые подсказки усложняют задачу. Исследователи обучили нейронную сеть распознавать сарказм на основе текста, аудио и эмоционального содержания видеоклипов из сериалов, таких как «Друзья» и «Теория большого взрыва».

База данных, известная как Mustard, была создана учеными из США и Сингапура и аннотирована метками сарказма.

После обучения на текстах и аудио с оценками эмоционального содержания слов, ИИ смог определить сарказм в непомеченных диалогах из сериалов в 75% случаев.

Дальнейшие исследования с использованием синтетических данных увеличили точность, однако эти результаты пока не опубликованы.

Шекхар Наяк, исследователь проекта, отметил, что эта технология может улучшить взаимодействие с ИИ-ассистентами и помочь в обнаружении негативного тона, злоупотреблений и языка ненависти.