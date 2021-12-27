Ученые создали для микророботов искусственные мышцы

Искусственные мышцы были созданы из слоев эластомера, помещенных между двумя очень тонкими электродами и свернутыми в цилиндр. На небольшой двигатель подается напряжение приводящее механизм в движение и заставляющее лопасти вращаться.

Подобный двигатель, которым специалисты оснастили микроботов, позволяет миниатюрным машинам летать дольше и быть более управляемыми в воздухе.

Этот способ производства искусственных мышц позволяет летающему роботу переносить на 80 процентов больше полезной нагрузки, все благодаря мягкому приводу, который распределяет электрическую энергию на лопасти, увеличивая коэффициент полезного действия каждого механизма.