Ученые создали дрон для очистки воды от микропластика

Основой технологии стали гидрофильные «храповики», которые образуют водные мостики между зубцами устройства. Эти мостики захватывают частицы микропластика размером от 1 микрометра до 4 миллиметров, что позволяет дрону эффективно работать даже с мельчайшими загрязнениями. Устройство показало более 80% эффективности при удалении различных видов микропластика, включая полистирол, полипропилен и полиэтилен.

Новинка решает ключевые проблемы традиционных фильтров для очистки воды. Обычные методы не всегда справляются с частицами разной формы и размера, к тому же фильтры часто забиваются. Новый дрон не только очищает воду без риска засорения, но и работает в открытых водоёмах, таких как океаны, реки и озёра.

Дрон может двигаться автономно и очищать воду, как робот-пылесос убирает дома. Это делает его универсальным решением, которое можно использовать и для стационарных систем — например, в рыбных хозяйствах или домашних фильтрах для воды.