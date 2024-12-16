Наука и технологии
Опубликовано 16 декабря 2024, 23:29
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Ученые создали дрон для очистки воды от микропластика

Технология поможет очищать океаны, реки и пруды
Корейские ученые разработали способ борьбы с микропластиком, который загрязняет океаны, реки и озёра, а также проникает в питьевую воду. Исследователи из Центра изучения экстремальных материалов Корейского института науки и технологий (KIST) создали дрон с уникальной конструкцией зубцов, которые удаляют микропластик из воды, используя силу поверхностного натяжения.
Ученые создали дрон для очистки воды от микропластика

© Ferra.ru

Основой технологии стали гидрофильные «храповики», которые образуют водные мостики между зубцами устройства. Эти мостики захватывают частицы микропластика размером от 1 микрометра до 4 миллиметров, что позволяет дрону эффективно работать даже с мельчайшими загрязнениями. Устройство показало более 80% эффективности при удалении различных видов микропластика, включая полистирол, полипропилен и полиэтилен.

Новинка решает ключевые проблемы традиционных фильтров для очистки воды. Обычные методы не всегда справляются с частицами разной формы и размера, к тому же фильтры часто забиваются. Новый дрон не только очищает воду без риска засорения, но и работает в открытых водоёмах, таких как океаны, реки и озёра.

Дрон может двигаться автономно и очищать воду, как робот-пылесос убирает дома. Это делает его универсальным решением, которое можно использовать и для стационарных систем — например, в рыбных хозяйствах или домашних фильтрах для воды.

Ученые создали дрон для очистки воды от микропластика

© Korea Institute of Science and Technology

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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