Ученые создали двусторонние солнечные панели

Панели могут генерировать более 36 мВт на квадратный сантиметр, а задняя панель производила почти 97% энергии, как передняя. Это сравнимо с 75%-95% для большинства двусторонних панелей, доступных на рынке. Профессор Рави Сильва, директор Института передовых технологий, отметил, что эти панели могут стать ключом к более доступной солнечной энергии, необходимой для декарбонизации мира.