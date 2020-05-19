Ученые создали эффективную систему для зарядки устройств на расстоянии

Так, в разработанной исследователями системе, собственная частота колебаний (частота, на которой система “работает хорошо и которая способствует эффективной передаче энергии устройству”) имеет крайне интересное свойство: она может самостоятельно приспосабливаться к изменяющимся условиям, в том числе к движению заряжаемого устройства. Благодаря этому, к слову, система поддерживает крайне эффективную передачу энергию даже в тот момент, когда устройство находится в быстром движении.

Еще одной полезной особенностью новой разработки является тот факт, что с ее помощью можно будет заряжать устройство почти независимо от того, насколько далеко оно находится от источника питания.

”Основная цель нашего исследования состояла в том, чтобы преодолеть барьер для динамической беспроводной зарядки. Наша идея основана на нелинейной PT-симметричной схеме, которая касается систем со сбалансированным усилением и потерями”, — рассказал ведущий автор исследования Сид Ассававоррарит.