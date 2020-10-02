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Ученые создали электронные кровеносные сосуды
Современная наука продолжает удивлять
В сети появилась информация о свежем изобретении ученых. Специалисты создали электронные кровеносные сосуды: они гибкие, биоразлагаемые и способны имитировать строение натуральных сосудов.
Прямо сейчас новая разработка успешно испытывается на кроликах, а в будущем ее планируют применять для восстановления пациентов после операций, сообщает научный журнал Matter. Также опыты, проведенные на искусственной модели раны, продемонстрировали улучшение пролиферации и миграции эндотелиальных клеток к месту заживления при использовании электрической стимуляции созданных кровеносных сосудов.
Занимавшаяся созданием новинки команда ученых заявила о надежде на то, что их технология сможет помочь пациентам быстрее восстанавливаться после операций. Также планируется объединить их наработки с ИИ для сбора данных о скорости кровотока человека, кровяном давлении и уровне глюкозы в крови.