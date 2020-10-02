Ученые создали электронные кровеносные сосуды

Занимавшаяся созданием новинки команда ученых заявила о надежде на то, что их технология сможет помочь пациентам быстрее восстанавливаться после операций. Также планируется объединить их наработки с ИИ для сбора данных о скорости кровотока человека, кровяном давлении и уровне глюкозы в крови.