Ученые создали электропроводящую шелковую нить

Термотекстиль работает за счёт превращения тепла тела в электрический ток, что открывает перспективы для питания носимых сенсоров, отслеживающих движения и сердцебиение. Важной составляющей разработки является безопасность и гибкость материала: нить покрыта специальным полимером, который не только проводит электричество, но и безопасен для носки.

Испытания показали, что ткань сохраняет свои свойства даже после нескольких стирок. Пока что производство таких тканей требует много времени и выполняется вручную, но ученые уверены, что в будущем технологию можно будет масштабировать.