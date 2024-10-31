Ученые создали электропроводящую шелковую нить

Опубликовано 31 октября 2024, 19:571 мин.
Ученые создали электропроводящую шелковую нитьЭнергия прямо от тела
Шведские учёные из Технологического университета Чалмерса разработали электропроводящую шелковую нить, которая способна генерировать энергию, используя разницу температур между телом человека и окружающей средой. Новая ткань может стать источником питания для небольших устройств и датчиков без использования батареек.
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Термотекстиль работает за счёт превращения тепла тела в электрический ток, что открывает перспективы для питания носимых сенсоров, отслеживающих движения и сердцебиение. Важной составляющей разработки является безопасность и гибкость материала: нить покрыта специальным полимером, который не только проводит электричество, но и безопасен для носки.
Испытания показали, что ткань сохраняет свои свойства даже после нескольких стирок. Пока что производство таких тканей требует много времени и выполняется вручную, но ученые уверены, что в будущем технологию можно будет масштабировать.