Ученые создали флуоресцентные структуры для медицины

Опубликовано 27 сентября 2024, 22:171 мин.
Ученые создали флуоресцентные структуры для медициныНовые возможности для биомедицинских имплантатов
Ученые из Университета Орегона создали флуоресцентные 3D-структуры, которые могут стать основой для новых биомедицинских имплантатов. Ученые смешали флуоресцентные молекулы в процессе 3D-печати, что позволило создать структуры, светящиеся под ультрафиолетом.
© University of Oregon
Это новшество решает проблему отслеживания имплантатов в организме, позволяя легко различать ткани и клетки. Ранее такие попытки не приносили успеха, поскольку большинство флуоресцентных молекул разрушались при высоких температурах печати. Однако молекулы, созданные в лаборатории, оказались более устойчивыми.
Команда провела тесты, подтвердив, что добавление флуоресцентных молекул не ухудшает прочность 3D-материала и не является токсичным для клеток. Ученые планируют коммерциализировать свое открытие и подали заявку на патент. Они рассматривают множество потенциальных применений, включая биомедицину и безопасность.