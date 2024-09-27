Ученые создали флуоресцентные структуры для медицины

Это новшество решает проблему отслеживания имплантатов в организме, позволяя легко различать ткани и клетки. Ранее такие попытки не приносили успеха, поскольку большинство флуоресцентных молекул разрушались при высоких температурах печати. Однако молекулы, созданные в лаборатории, оказались более устойчивыми.

Команда провела тесты, подтвердив, что добавление флуоресцентных молекул не ухудшает прочность 3D-материала и не является токсичным для клеток. Ученые планируют коммерциализировать свое открытие и подали заявку на патент. Они рассматривают множество потенциальных применений, включая биомедицину и безопасность.