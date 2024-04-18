Ученые создали генератор, превращающий углекислый газ в электричество

Наногенератор состоит из двух компонентов: полиаминового геля, который уже используется промышленностью для поглощения CO2, и скелета из нитрата бора, всего нескольких атомов толщиной, который генерирует положительные и отрицательные ионы.

Исследователи встроили два компонента в гидрогель, состоящий на 90% из воды, и тестировали его в закрытом ящике, наполненном CO2. В результате было обнаружено, что генерируется электричество, которое может использоваться для питания лампочек или любых электронных устройств.

Ученые отмечают, что этот генератор имеет большой потенциал для промышленного применения, включая производство электроэнергии как из атмосферного CO2, так и из промышленных выбросов.