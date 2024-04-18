Ученые создали генератор, превращающий углекислый газ в электричество

Опубликовано 18 апреля 2024, 22:35
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Ученые создали генератор, превращающий углекислый газ в электричествоОн имеет потенциал для промышленного применения
Ученые из Университета Квинсленда разработали генератор, который поглощает углекислый газ (CO2), чтобы производить электроэнергию. Доктор Чжуян Ван из Центра устойчивой инженерной инновации университета сообщает, что этот наногенератор является углеродно-нейтральный, так как потребляет парниковый газ. Основные результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
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Наногенератор состоит из двух компонентов: полиаминового геля, который уже используется промышленностью для поглощения CO2, и скелета из нитрата бора, всего нескольких атомов толщиной, который генерирует положительные и отрицательные ионы.
Исследователи встроили два компонента в гидрогель, состоящий на 90% из воды, и тестировали его в закрытом ящике, наполненном CO2. В результате было обнаружено, что генерируется электричество, которое может использоваться для питания лампочек или любых электронных устройств.
Ученые отмечают, что этот генератор имеет большой потенциал для промышленного применения, включая производство электроэнергии как из атмосферного CO2, так и из промышленных выбросов.
Источник:University of Queensland
Автор:Булат Кармак
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