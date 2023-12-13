Наука и технологии
09:00, 13 декабря 2023
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Ученые создали гибрид компьютерного ИИ и кусочка человеческого мозга

Завораживающая технология

Специалисты совершили прорыв в области компьютерных технологий, создав уникальный гибрид компьютерного ИИ и человеческого мозга.

Этот новый вид компьютера, названный Brainoware, объединяет органоиды человеческого мозга с электроникой, открывая новые горизонты в исследованиях ИИ.

Brainoware работает на основе трехмерных мини-мозгов, созданных из человеческих стволовых клеток, которые организуются в структуры, напоминающие настоящий мозг.

Эти органоиды соединены с массивом микроэлектродов, формируя систему, способную обрабатывать информацию и выполнять задачи, подобные тем, что выполняют обычные компьютеры.

В ходе экспериментов, Brainoware демонстрировал способность распознавать речь и предсказывать нелинейные уравнения. Хотя точность была немного ниже, чем у чисто аппаратных компьютеров на искусственном интеллекте, исследование показывает важный первый шаг в создании новой архитектуры компьютеров.

Источник:ScienceAlert
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Мозг
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#Искусственный интеллект
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