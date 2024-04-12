Ученые создали гидрогель для удаления микропластика из воды

Используя метод глубокого обучения, команда под руководством профессора отдела инженерии материалов Сурьясарати Боуза создала трехмерный гидрогель, состоящий из трех различных полимерных слоев. Этот гидрогель показал высокую эффективность в удалении микропластика из воды при близком к нейтральному уровне pH.

Для отслеживания процесса удаления микропластика из воды исследователи добавили к нему флуоресцентный краситель, позволяющий наблюдать количество поглощенного и разложенного микропластика при различных условиях. Результаты показали, что гидрогель способен удалять около 95% микропластика при близком к нейтральному pH. Кроме того, материал оказался стойким при различных температурах и может использоваться несколько циклов.

Однако, помимо удаления микропластика, ученые также обратили внимание на проблему его обнаружения, так как эти маленькие частицы невозможно увидеть невооруженным глазом. Гидрогель, разработанный командой, может стать важным инструментом в борьбе с загрязнением воды микропластиком и поможет восстановить здоровье экосистем.