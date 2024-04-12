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Наука и технологии
Опубликовано 12 апреля 2024, 22:24
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Ученые создали гидрогель для удаления микропластика из воды

При помощи ультрафиолетового излучения
Ученые из Индийского института науки (IISc) разработали устойчивый гидрогель для удаления микропластика из воды. Этот материал имеет уникальную взаимосвязанную полимерную сеть, способную связывать загрязнители и разлагать их при помощи ультрафиолетового излучения. Ученые надеются, что это поможет справиться с угрозой, которую представляет микропластик для здоровья человека и окружающей среды.
Ученые создали гидрогель для удаления микропластика из воды

© Ferra.ru

Используя метод глубокого обучения, команда под руководством профессора отдела инженерии материалов Сурьясарати Боуза создала трехмерный гидрогель, состоящий из трех различных полимерных слоев. Этот гидрогель показал высокую эффективность в удалении микропластика из воды при близком к нейтральному уровне pH.

Для отслеживания процесса удаления микропластика из воды исследователи добавили к нему флуоресцентный краситель, позволяющий наблюдать количество поглощенного и разложенного микропластика при различных условиях. Результаты показали, что гидрогель способен удалять около 95% микропластика при близком к нейтральному pH. Кроме того, материал оказался стойким при различных температурах и может использоваться несколько циклов.

Однако, помимо удаления микропластика, ученые также обратили внимание на проблему его обнаружения, так как эти маленькие частицы невозможно увидеть невооруженным глазом. Гидрогель, разработанный командой, может стать важным инструментом в борьбе с загрязнением воды микропластиком и поможет восстановить здоровье экосистем.

Ученые создали гидрогель для удаления микропластика из воды
© Soumi Dutta
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#экология
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#природа
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#разработка