Ученые создали гидрогели, реагирующие на свет

Опубликовано 23 июля 2024, 03:00
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Ученые создали гидрогели, реагирующие на светОни сокращаются и расширяются
Международная команда ученых разработала технологию, позволяющую создавать 3D-печатные структуры из гидрогелей, которые изменяют форму при воздействии света. Внедрение золотых наностержней в гидрогели делает эти структуры светочувствительными и способными к повторяющемуся сжатию и расширению.
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Исследование, проведенное учеными из Университета Северной Каролины и Отто фон Герику Университета Магдебурга, показало, что можно использовать 3D-печать для создания таких структур. Учёные напечатали раствор с золотыми наностержнями и компонентами для формирования гидрогеля.
При попадании света наностержни преобразуют его в тепло, вызывая сжатие полимеров и вытеснение воды, что приводит к уменьшению структуры. При отключении света полимеры поглощают воду и восстанавливают первоначальные размеры.
Работа «3D-Printed Hydrogels as Photothermal Actuators» опубликована в журнале Polymers.