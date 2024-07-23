Ученые создали гидрогели, реагирующие на свет

Исследование, проведенное учеными из Университета Северной Каролины и Отто фон Герику Университета Магдебурга, показало, что можно использовать 3D-печать для создания таких структур. Учёные напечатали раствор с золотыми наностержнями и компонентами для формирования гидрогеля.

При попадании света наностержни преобразуют его в тепло, вызывая сжатие полимеров и вытеснение воды, что приводит к уменьшению структуры. При отключении света полимеры поглощают воду и восстанавливают первоначальные размеры.

Работа «3D-Printed Hydrogels as Photothermal Actuators» опубликована в журнале Polymers.