Ученые создали головной убор для лечения головной боли и депрессии

Этот головной убор, напоминающий наушники, использует метод нейромодуляции, направляя ультразвуковые волны в конкретные области мозга. В частности, устройство воздействует на переднюю поясную кору, которая связана с восприятием боли и эмоциональной обработкой.

В ходе исследований устройство показало впечатляющие результаты. В одном из экспериментов 60% участников с хронической болью почувствовали снижение боли на 33% сразу после сеанса.

В другом эксперименте 10 из 14 пациентов с депрессией сообщили о значительном улучшении настроения после единственного сеанса.