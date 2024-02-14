Ученые создали ИИ для анализа функций белков

Опубликовано 14 февраля 2024, 22:14
1 мин.
Ученые создали ИИ для анализа функций белковОн занял место в первой двадцатке алгоритмов
Ученые из Королевского университета науки и технологии (KAUST) разработали искусственный интеллект (ИИ), который обещает помочь ученым понять внутренние процессы в белках. Модель под названием DeepGO-SE использует методы логического следования для вывода осмысленных заключений о молекулярных функциях на основе общих биологических принципов.
© Ferra.ru
Этот инструмент, превосходящий существующие методы анализа функций белков, может анализировать белки, не имеющие явных соответствий в существующих наборах данных. Он базируется на моделях языка, аналогичных тем, что используются в генеративных ИИ-инструментах, таких как Chat-GPT.
DeepGO-SE успешно предсказывает молекулярные функции белка, используя информацию о последовательности аминокислот плохо изученного белка и его взаимодействиях с другими белками. Модель так точна, что она заняла место в первой двадцатке более чем 1600 алгоритмов в международном соревновании инструментов прогнозирования функций.