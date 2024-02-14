Ученые создали ИИ для анализа функций белков

Этот инструмент, превосходящий существующие методы анализа функций белков, может анализировать белки, не имеющие явных соответствий в существующих наборах данных. Он базируется на моделях языка, аналогичных тем, что используются в генеративных ИИ-инструментах, таких как Chat-GPT.

DeepGO-SE успешно предсказывает молекулярные функции белка, используя информацию о последовательности аминокислот плохо изученного белка и его взаимодействиях с другими белками. Модель так точна, что она заняла место в первой двадцатке более чем 1600 алгоритмов в международном соревновании инструментов прогнозирования функций.