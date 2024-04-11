Ученые создали ИИ для анализа влияния изменения климата на энергетику

Исследователи создали Sup3rCC, чтобы помочь энергетическим планировщикам и операторам получать подробные данные о будущем климате и его влиянии на производство энергии из ветра и солнца, а также на электропотребление. Модель использует передовые методы машинного обучения для создания климатических данных, доступных для широкой публики.

Sup3rCC представляет собой значительное улучшение по сравнению с существующими методами, позволяя генерировать данные 40 раз быстрее и с увеличенной пространственной и временной разрешенностью. Эти данные могут быть использованы для изучения будущих изменений климата, а также для планирования и оптимизации систем энергоснабжения.

Эта новая модель позволяет ученым более точно прогнозировать будущие изменения ветра, солнечной радиации и других климатических параметров, что особенно важно в условиях быстро меняющегося климата и увеличения экстремальных погодных явлений. Sup3rCC станет ценным инструментом для исследований в области климата и энергетики, помогая обеспечить устойчивое и надежное энергоснабжение в будущем.