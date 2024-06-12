Ученые создали ИИ для автономного синтеза материалов

Эта технология объединяет автоматизированные процессы, машинное обучение и высокопроизводительные вычисления. Установка использует метод лазерного осаждения (PLD) для создания тонких пленок материалов и анализирует их качество.

ИИ самостоятельно анализирует связь между параметрами синтеза (температура, давление, энергия) и качеством полученного материала. Затем он предлагает скорректировать параметры для следующего эксперимента и управляет установкой PLD.

Автоматизация позволяет проводить исследования в 10 раз быстрее, а ИИ способен анализировать огромные объемы данных, используя при этом меньше образцов.