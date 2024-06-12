Ученые создали ИИ для автономного синтеза материалов

Опубликовано 12 июня 2024, 21:17
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Ученые создали ИИ для автономного синтеза материаловОн ускорит исследования в 10 раз
Ученые Национальной лаборатории Ок-Ридж (ORNL, США) совершили прорыв в области создания материалов. Они разработали инструмент, который использует искусственный интеллект (ИИ) для автоматизации экспериментов и анализа полученных данных.
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Эта технология объединяет автоматизированные процессы, машинное обучение и высокопроизводительные вычисления. Установка использует метод лазерного осаждения (PLD) для создания тонких пленок материалов и анализирует их качество.
ИИ самостоятельно анализирует связь между параметрами синтеза (температура, давление, энергия) и качеством полученного материала. Затем он предлагает скорректировать параметры для следующего эксперимента и управляет установкой PLD.
Автоматизация позволяет проводить исследования в 10 раз быстрее, а ИИ способен анализировать огромные объемы данных, используя при этом меньше образцов.