Наука и технологии
Опубликовано 12 июня 2024, 21:17
1 мин.

Ученые создали ИИ для автономного синтеза материалов

Он ускорит исследования в 10 раз
Ученые Национальной лаборатории Ок-Ридж (ORNL, США) совершили прорыв в области создания материалов. Они разработали инструмент, который использует искусственный интеллект (ИИ) для автоматизации экспериментов и анализа полученных данных.
Ученые создали ИИ для автономного синтеза материалов

© Ferra.ru

Эта технология объединяет автоматизированные процессы, машинное обучение и высокопроизводительные вычисления. Установка использует метод лазерного осаждения (PLD) для создания тонких пленок материалов и анализирует их качество.

ИИ самостоятельно анализирует связь между параметрами синтеза (температура, давление, энергия) и качеством полученного материала. Затем он предлагает скорректировать параметры для следующего эксперимента и управляет установкой PLD.

Автоматизация позволяет проводить исследования в 10 раз быстрее, а ИИ способен анализировать огромные объемы данных, используя при этом меньше образцов.

Ученые создали ИИ для автономного синтеза материалов
© Chris Rouleau/ORNL, U.S. Dept. of Energy