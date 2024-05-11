Ученые создали ИИ для моделирования активности мозга

Основная модель позволяет точно определять мозговую активность независимо от конкретного расстройства или заболевания. Команда использовала 80 000 сканирований от 40 000 субъектов для обучения модели и создания BrainLM. Это позволяет исследователям использовать BrainLM для настройки конкретных задач и формулирования вопросов в других исследованиях.

Исследователи также испытали модель на различных выборках, чтобы понять, насколько хорошо модель может обобщить данные, полученные с различных сканеров и в разных популяциях, таких как пожилые и молодые взрослые. Они обнаружили, что BrainLM хорошо справляется с различными выборками и лучше предсказывает тяжесть депрессии, тревожности и ПТСР, чем другие модели машинного обучения.

Планы исследователей включают применение этой модели для предсказания заболеваний, связанных с мозгом, в будущем.