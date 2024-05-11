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Наука и технологии
Опубликовано 11 мая 2024, 12:00
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Ученые создали ИИ для моделирования активности мозга

Проведено исследование
Команда исследователей из Бейлорского медицинского колледжа и Йельского университета использовала генеративный искусственный интеллект для создания основной модели мозговой активности. Модель, названная BrainLM, разработана для моделирования мозга в среде компьютерной симуляции и выявления взаимосвязи между мозговой активностью, человеческим поведением и болезнями мозга.
Ученые создали ИИ для моделирования активности мозга

© Ferra.ru

Основная модель позволяет точно определять мозговую активность независимо от конкретного расстройства или заболевания. Команда использовала 80 000 сканирований от 40 000 субъектов для обучения модели и создания BrainLM. Это позволяет исследователям использовать BrainLM для настройки конкретных задач и формулирования вопросов в других исследованиях.

Исследователи также испытали модель на различных выборках, чтобы понять, насколько хорошо модель может обобщить данные, полученные с различных сканеров и в разных популяциях, таких как пожилые и молодые взрослые. Они обнаружили, что BrainLM хорошо справляется с различными выборками и лучше предсказывает тяжесть депрессии, тревожности и ПТСР, чем другие модели машинного обучения.

Планы исследователей включают применение этой модели для предсказания заболеваний, связанных с мозгом, в будущем.