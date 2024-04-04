Ученые создали ИИ для оценки выживших клеток опухоли при раке костей

После стандартного лечения хирургическим вмешательством и химиотерапии оценка прогноза пациентов имеет решающее значение для определения их дальнейших индивидуальных лечебных планов. Однако предсказание результатов лечения сталкивается с множеством сложностей.

В настоящее время прогноз основан на оценке степени некроза, что ограничено вариабельностью между оценками патологов и может быть неточным. В свою очередь, исследователи обратились к искусственному интеллекту для более точной оценки.

В результате работы глубокой модели обучения, исследователи обнаружили, что оценка плотности выживших клеток опухоли с использованием искусственного интеллекта представляет собой более надежный метод предсказания прогноза, чем оценка степени некроза. Это позволяет получить более точное представление о прогнозе пациентов с остеосаркомой и определить оптимальные стратегии лечения.